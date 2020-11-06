ABC News – борьбу за голоса избирателей команда Трампа переносит в американские суды

06.11.2020, 19:45, Новости дня

Юристы предвыборного штаба Дональда Трампа пытаются через суд приостановить подсчёт голосов в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, а также требуют пересчитать голоса в Висконсине, передаёт ABC News. Как отмечает корреспондент канала, штаб президента, похоже, просто хочет остановить подсчёт голосов там, где Трамп впереди, и пересчитать их там, где он отстаёт, — а значит американский лидер понимает, что, когда подсчёт завершится, он проиграет.

ДЭВИД МУИР, ведущий ABC News: Президент Трамп сегодня оставался в Белом доме, однако ночью он всё же появлялся перед камерами — чуть позже двух ночи президент заявил: «Мы уже победили». В стране ещё не посчитаны миллионы бюллетеней, однако предвыборный штаб президента сегодня уже обратился в суд. Наш главный корреспондент в Белом доме Джонатан Карл расскажет о том, что ему удалось выяснить сегодня.

Президент Трамп сегодня совещается в Белом доме со своими советниками — и готовится к борьбе: его штаб уже подал судебные иски в связи с исходом выборов в штатах Мичиган, Джорджия и Пенсильвания, а также потребовал пересчитать голоса в Висконсине — притом что подсчёт ещё не завершился.

Поздно ночью после дня выборов президент продемонстрировал неуступчивость — после 2 часов ночи он выступил в Белом доме с речью, высказав ложные заявления о том, что на выборах были фальсификации, что они уже закончились и что победителем на них стал он.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы готовились победить на выборах — и, откровенно говоря, мы на них и победили.

На самом деле выборы прошли спокойно и без серьёзных нарушений. При этом миллионы бюллетеней пока не посчитаны. Как и ожидалось, в отдельных штатах подсчёт занимает значительно больше обычного в связи с резким притоком желающих из-за пандемии проголосовать по почте.

Сегодня заявления президента опротестовал даже лидер большинства в сенате, республиканец Митч Макконнелл.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер большинства в сенате: Если кто-то заявляет, что победил на выборах, это не значит, что голоса уже посчитаны.

Более откровенно высказался сенатор-республиканец Марко Рубио — он написал в Twitter: «То, что на подсчёт совершенно законно отданных голосов уходит несколько дней, — не фальсификация».

Сегодня штаб президента подал судебный иск в штате Мичиган, заявив, что ему не предоставили полноценный доступ к нескольким площадкам для подсчёта голосов. Впрочем, о том, что результаты фальсифицированы, соратники Трампа объявлять не стали.

Они также требуют пересчитать бюллетени в Висконсине — несмотря на то что в этом штате преимущество Байдена перед Трампом составило около 20 тысяч голосов, а чиновники местных избирательных органов заявили, что учтены были все голоса.

ДЭВИД МУИР: Также отметим, Джон, что — как передают наши корреспонденты в Мичигане — среди наблюдателей на выборах присутствовали, как и всегда, и демократы, и республиканцы. К тому, что вы уже сказали, добавим также, что нам известно, что штаб президента потребовал не учитывать часть бюллетеней в Пенсильвании; речь идёт о почтовых бюллетенях, которые имеют штемпель с датой дня выборов, однако прибудут лишь несколько дней спустя. Что вы в целом слышите от штаба Трампа, Джон? Какую стратегию в юридическом плане он избрал на ближайшие дни?

ДЖОНАТАН КАРЛ, корреспондент ABC News: Стратегия, судя по всему, сводится к тому, чтобы прекратить подсчёт голосов там, где Трамп впереди, — то есть в Пенсильвании — и продолжить подсчёт либо пересчитать голоса там, где он отстаёт, — включая Висконсин, Неваду и Аризону. Ну а стратегия президента в конечном счёте, похоже, заключается в том, чтобы сеять сомнения по поводу честности выборов в принципе. Это показывает, что президент, похоже, убеждён в том, что, когда подсчёт голосов будет завершён, он окажется позади и потерпит поражение.

ДЭВИД МУИР: С нами был Джон Карл. Мы с вами ещё увидимся сегодня в десять. Спасибо вам, Джон!

Дата выхода в эфир 04 ноября 2020 года.