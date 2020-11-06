Источник сообщил о присоединении РФ к санкциям Белоруссии против ЕС

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06.11.2020, 19:08, Новости дня

Принятые Минском ответные меры в связи с санкциями ЕС будут действовать и в России, сообщил источник.

«Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он пояснил, что 5 ноября закончился срок пребывания президента Белоруссии Александра Лукашенко на посту главы государства по итогам предыдущих выборов. По словам собеседника агентства, Евросоюз дождался истечения президентского срока Лукашенко, чтобы продемонстрировать, что в Европе не признают его в этом качестве.

В пятницу  Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.



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