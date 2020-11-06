ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

06.11.2020, 16:48, Новости дня

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко.

Евросоюз кроме Лукашенко также дополнил черный список другими 14 белорусскими чиновниками, санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в начале октября главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.