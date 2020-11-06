ЕС продлил санкции против Турции

06.11.2020, 15:48, Новости дня

Евросоюз продлил на год санкции против Турции в связи с незаконным бурением скважин в Средиземном море.

«Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье. Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем», – передает ТАСС заявление ЕС.

В Совете напомнили, что в санкционном списке ЕС находятся два гражданина Турции.

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, Анкара объявила, что судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо.

Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.