BI о выборах в США – катастрофы не случилось, но пример Трампа показал, насколько хрупка американская демократия

06.11.2020, 15:45, Новости дня

Несмотря на пандемию коронавируса и «серийную демагогию» Дональда Трампа, прошедшие выборы в США хочется назвать успехом, так как в их ходе никто никому не угрожал, почтовая служба справилась со своей работой, а все американцы, которые хотели проголосовать, осуществили своё намерение, пишет Business Insider. Вместе с тем, отвратительное поведение Трампа и его соратников, а также недостаточно унифицированная система голосования в очередной раз показали, в какой серьёзной опасности находится американская демократия.



Reuters

Американцам повезло: они могут избрать человека, который займёт самый влиятельный пост на планете. Однако им также не повезло в том плане, что им приходится жить в стране, где точный подсчёт голосов в ходе выборов самого влиятельного политика в мире невозможно провести таким способом, чтобы его не сумел с лёгкостью обернуть себе на пользу «серийный и нечестный демагог», пишет Business Insider.

Избирательная система США, в рамках которой проходит 51 отдельное голосование за президента согласно местным замысловатым правилам, допускает такие нелепые ситуации, подобные той, что сложилась в Неваде, где подсчёт голосов не вёлся в течение целого дня.

Коронавирус выявил несостоятельность национальной системы здравоохранения и указал на экономические бреши. Неунифицированная система подсчёта голосов также напустила немало тумана вокруг результатов выборов. В результате люди вроде Дональда Трампа могут добиваться больших успехов в плане делегитимизации демократического процесса, причём даже когда всё говорит о том, что выборы идут абсолютно так, как они и должны идти.

Между тем, по мнению портала, стоит признать, что тот парад ужасов, которого многие опасались в преддверии выборов, всё же не состоялся: вооружённые формирования не запугивали избирателей, а почтовая служба не рухнула под грузом миллионов дистанционно отправленных бюллетеней. Несмотря на длинные очереди, вызванные необходимостью соблюдать правила соцдистанцирования, мало кто жаловался на невозможность опустить свой голос в урну.

«С учётом обстоятельств — пандемия, какая бывает раз в столетие; острые разногласия между избирателями и месяцы народных волнений — хочется назвать выборы «успехом». Всё могло быть гораздо, гораздо хуже», — подчёркивает Business Insider.

Однако «выборы» ещё не закончились.

На протяжении нескольких месяцев президент Соединённых Штатов делал всё возможное, чтобы убедить своих сторонников, что «они» — некая таинственная клика настроенных против Трампа молодчиков, которых не существует в реальности, — пытаются уничтожить голоса, отданные за американского лидера.

Кроме того, как и ожидалось, трамповы «мозгляки-эксперты» последовали его примеру и занялись распространением инсинуаций о заговоре СМИ и голосовании после окончания дня выборов, а также заявили, что американский лидер — это явный победитель.

Заявление самого Трампа о его «победе» на выборах нанесло такой удар по легитимности окончательных результатов, что даже некоторые его сторонники вроде Бена Шапиро назвали такое утверждение «крайне безответственным». Однако Бен Шапиро — это скорее исключение, в то время как подпевка Трампа и депутаты-республиканцы его дружно поддержали. «И это просто безумие», — возмущается издание.

Штаб Трампа и республиканцы в нескольких штатах сделали всё возможное, чтобы помешать досрочному подсчёту голосов. При этом за несколько дней до выборов правые повсюду развесили дымовые завесы дезинформации.

Было понятно, что некоторые ключевые штаты вроде Пенсильвании не сумеют полностью подсчитать голоса ни в ночь выборов, ни даже, возможно, в течение нескольких дней после их окончания.

Было понятно, что пандемия приведёт к активному досрочному голосованию и голосованию по почте, в то время как ранее некоторые штаты показали свою неспособность подвести окончательные итоги праймериз в течение нескольких месяцев.

Было понятно, что как в 2000, 2004 и 2016 годах кандидаты могут победить благодаря мизерному перевесу в паре штатов, а итоги выборов могут быть оспорены проигравшей стороной. Было также понятно, что Республиканская партия регулярно занимается подавлением явки, разводя бесконечную бюрократию на местах.

Как и в случае с пандемией коронавируса, которая продемонстрировала, что общество балансирует на грани тотального хаоса, эти выборы показали, что демократия находится в опасном положении.

«Трамп не должен суметь украсть выборы у нас на глазах, — призывает портал. — Но даже если он проиграет, его вандализм по отношению к демократии не пройдёт бесследно».

«Из-за провальной и маразматичной борьбы Трампа с COVID-19 мы стали посмешищем для всего мира. Однако наша неспособность создать достаточно единообразную систему подсчёта голосов, которая смогла бы внушить доверие к ней американцев, — это национальный позор, который был до Трампа и почти наверняка его переживёт», — подытоживает Business Insider.