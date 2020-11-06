Глава “Укрзалізниці” Жмак: Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки

06.11.2020, 15:20, Новости дня

Государство задолжало “Укрзалізниці” миллиарды за льготные пассажирские перевозки, заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” председатель правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак. Он отметил, что компания ждет, что государство и местные власти компенсируют эти значительные долги.

“Например, Министерство образования, которое сейчас является нашим большим должником, практически более миллиарда гривен нам задолжало за перевозку своих льготных пассажиров. Поэтому мы в диалоге для того, чтобы нам государственные органы соответствующие и органы местного самоуправления видкомпенсовувалы те затраты, которые мы осуществляем на перевозки пассажирские”, – рассказал он.

По словам руководителя, убытки от пассажирских перевозок “Укрзалізниця” покрывает за счет доходов от перевозок грузов, которые составляют 80% дохода компании.

“Пассажирские перевозки – это больше социальный аспект. Конечно, мы не можем их разделить, если мы будем развивать грузовые, а пассажирские остановим. Поэтому мы будем делать как раз синергию то тут грузовыми, с тем, чтобы поддержать должным образом надлежащий сервис, надлежащую услугу пассажирских перевозок”, – рассказал Жмак.

Народный депутат от “Слуги народа”, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил о необходимости реформировать “Укрзалізницю”, разделив компанию на отдельные бизнесы.

Экономист Борис Кушнирук также считает, что “Укрзалізниця” станет привлекательной для инвестиций только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.Он убежден, что реформирование компании поспособствовует повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.