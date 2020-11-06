Лукашенко открыл третью линию минского метро

06.11.2020, 15:19, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции «Ковальская Слобода» до «Юбилейной площади».

Для участия в торжественной церемонии Лукашенко спустился на станцию, пройдя через турникеты по электронной карточке, которую ему передали сотрудники метрополитена, передает БелТА.

«Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но здесь благодаря вам праздничное настроение. Этот момент, хочется кому-то или нет, непременно войдет в историю нашего государства. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города, придаст ему больше динамики и комфорта», – обратился президент Белоруссии к собравшемся.

Лукашенко назвал появление третьей линии метро долгожданным проектом. «С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый – этот вид транспорта стал самым массовым и популярным, в общем-то, народным», – подчеркнул он.

Отмечается, что четыре новые станции минского метро будут открыты для пассажиров 7 ноября.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы увидели «лицо Майдана во всей красе», сделали выводы и требуют, чтобы президент навел порядок в стране.