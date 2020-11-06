Опубликованы чертежи дешевого одномолекулярного микроскопа

06.11.2020, 14:40, Новости дня

Команда ученых и студентов из университета Шеффилда разработала и построила специальный, одномолекулярный микроскоп, после чего поделилась инструкциями по сборке, чтобы сделать это оборудование доступным для многих лабораторий по всему миру, сообщает портал Phys.org.

Микроскоп, называемый smfBox, способен проводить измерения отдельных молекул, позволяя ученым смотреть на одну молекулу за раз, а не генерировать усредненный результат по объемным образцам, и он работает так же хорошо, как и коммерческие инструменты. Одномолекулярный метод в настоящее время доступен только нескольким специализированным лабораториям в мире из-за высокой стоимости имеющихся в продаже микроскопов.

Команда опубликовала статью в журнале Nature Communications, в которой представлены все инструкции по сборке и программное обеспечение, необходимые для работы микроскопа, чтобы сделать этот метод с одной молекулой доступным для лабораторий по всему миру. Междисциплинарная команда, объединяющая кафедры химии и физики университета Шеффилда, а также Центральную лазерную лабораторию в лаборатории Резерфорда Эпплтона, потратила относительно скромные 40 тысяч фунтов стерлингов на создание комплекта, который обычно стоит около 400 тысяч фунтов стерлингов. Микроскоп был сконструирован таким образом, чтобы его могли использовать исследователи с небольшой подготовкой, а лазеры экранированы так, что новый инструмент можно использовать при нормальных условиях освещения, и он не более опасен, чем проигрыватель компакт-дисков.

Доктор Тим Крэггс, ведущий научный сотрудник проекта из университета Шеффилда, сказал: «Мы хотели демократизировать измерения одноразовых молекул, чтобы сделать этот метод доступным для многих лабораторий, а не только для нескольких лабораторий в мире. Многие медицинские средства диагностики движутся в сторону повышенной чувствительности, и нет ничего более чувствительного, чем обнаружение отдельных молекул. Фактически, многие новые тесты COVID, которые в настоящее время разрабатываются, работают на этом уровне. Этот инструмент является хорошей отправной точкой для дальнейшего развития в направлении новых медицинских диагностических средств».

Бен Амброуз, доктор философии. руководитель проекта сказал: «Этот проект стал прекрасной возможностью для работы с исследователями на всех уровнях, от студентов до ученых в национальных учреждениях. С биофизиками и инженерами мы создали новую и доступную платформу, чтобы заниматься передовой наукой без банкротства. Мы уже начинаем проделывать большую работу с этим микроскопом сами, но я очень буду рад увидеть, что он сможет сделать в других лабораториях, которые уже начали строить свои собственные установки».

Лаборатория Craggs в университете Шеффилда уже использовала smfBox в своих исследованиях для изучения фундаментальных биологических процессов, таких как обнаружение повреждений ДНК, давая ученым более глубокое понимание этой области, которое может привести к более эффективному лечению заболеваний, включая рак.