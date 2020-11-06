В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыты три школы

06.11.2020, 13:20, Новости дня

В Киеве на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19 закрыты три школы. Об этом на брифинге 6 ноября заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспнондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодня в городе закрыты на карантин три школы из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении в целом 232 класса в 82-х школах города”, – сказал Кличко.

Он отметил, что в Киеве зафиксировано 654 случая COVID-19 среди школьников и 602 – среди педагогов.

Также на карантин закрыты 13 детских садов и 143 группы в 125 детсадах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек).

В Киеве за прошлые сутки впервые подтвердили 1002 случая COVID-19. За сутки в столице умерло 14 пациентов с коронавирусом, выздоровело 1449 человек.