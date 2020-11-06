Эйдман: Идеальная ситуация для Кремля была бы в случае существования в США двух “президентов”, считающих себя легитимными

06.11.2020, 13:20, Новости дня

Следите за руками.

Байден, очевидно, берет еще и Пенсильванию с Джорджией. Он побеждает с хорошим отрывом.

В этой ситуации российская пропаганда начала активно поддерживать фейк о фальсифицированных результатах американских выборов. Дугин уже договорился до того, что Россия должна при любом раскладе признать “победу Трампа”. Идеальная ситуация для Кремля была бы в случае существования в США двух “президентов”, считающих себя легитимными.

Внешнеполитическая цель кампании “по разоблачению фальсифицированных выборов” – углубить раскол и дестабилизировать американское общество, лишить легитимности новую американскую власть, то есть будущую администрацию Байдена и, в конечном итоге, максимально ослабить “основного противника”, т.е. США. У этой кампании есть и побочная внутриполитическая задача – оправдать собственные фальсификации выборов: “просмотрите, у них все еще хуже”.

Массовые фальсификации итогов голосования возможны только при централизованной авторитарной власти, контролирующей суды, дающей исполнителям уверенность в собственной безнаказанности, жестко пересекающей попытки взять их за руку. В США ничего этого нет, поэтому просто не существует условий для фальсификаций. Там никогда в современной истории не было массовых вбросов голосов, провести их незаметно, в том числе и через почту технически невозможно.

Трамп обиженно блеет о фальшивых голосах, потому что не в силах признать поражение. Путину это крайне выгодно. Он использует ситуацию по полной программе, пытаясь взорвать США. Следите за руками кремлевских шулеров и будьте бдительны.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора