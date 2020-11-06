 

Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа о выборах

06.11.2020, 12:08, Новости дня

Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США и кандидата от Республиканской партии на выборах главы государства Дональда Трампа.

Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Verge. 

В своей речи Трамп обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Также он заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса», хотя подсчет голосов продолжается в нескольких ключевых штатах.

Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что «нам неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа». Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал «бездоказательные» заявления.

На CNBC ведущий Шепард Смит, прерывая Трампа, заявил, что «то, что говорит президент Соединенных Штатов, в значительной степени абсолютно неверно».

Журналист телеканала MSNBC сообщил, что соцсеть Twitter также прервала прямую трансляцию заявления президента в своем приложении.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для РФ Байден.



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