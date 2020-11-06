Дороыеева попала в ДТП
06.11.2020, 11:20, Новости дня
Участница украинской группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что попала в аварию.
“Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 километра и врезалась в другую машину”, – рассказала она.
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Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину * * А у вас как дела?
Дорофеева не сообщала о пострадавших.
Через несколько часов после предыдущего поста певица обнародовала селфи, на котором показывает язык.
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Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября.
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