Дороыеева попала в ДТП

06.11.2020, 11:20, Новости дня

Участница украинской группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что попала в аварию.

“Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 километра и врезалась в другую машину”, – рассказала она.

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Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину * ‍ * А у вас как дела?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 6:37 PST

Дорофеева не сообщала о пострадавших.

Через несколько часов после предыдущего поста певица обнародовала селфи, на котором показывает язык.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 11:21 PST

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября.