 

Дороыеева попала в ДТП

06.11.2020, 11:20, Новости дня

Участница украинской группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что попала в аварию.

“Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 километра и врезалась в другую машину”, – рассказала она. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину * ‍ * А у вас как дела?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 6:37 PST

Дорофеева не сообщала о пострадавших.

Через несколько часов после предыдущего поста певица обнародовала селфи, на котором показывает язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

*

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 11:21 PST

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / «Провинилась происхождением» — историк объяснил, чем памятник Жозефине на Мартинике не угодил активистам

10.08 / Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к «сдержанности»

28.09 / Эксперт оценил риск вмешательства Турции в войну в Карабахе

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

18.08 / «В лесу всё ещё живёт медведь» — глава делегации Великобритании в ПАСЕ призвал помнить о «российской угрозе»

30.09 / Самая масштабная за 10 лет пыльная буря обрушилась на Ставрополье

25.06 / NYT: США ликвидировали главу «Аль-Кайды» в Сирии специальной ракетой

05.07 / Очередь за колбасой изменила жизнь Дмитрия Губерниева

30.07 / Роспотребнадзор назвал основную сложность при разработке вакцины от COVID-19

30.06 / В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска