 

В РФ за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

06.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили рекордные 20582 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20 582 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 1171, Московской области – 605.

Всего в стране выявлено 1 733 440 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 296 124 человека, из них 16955 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 378 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 29887 человек.

Накануне, 5 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 404. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1178.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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