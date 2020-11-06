Минтруд анонсировал индексацию маткапитала с 2021 года

06.11.2020, 10:08, Новости дня

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», – передает ТАСС слова Баталиной на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

В сентябре в Минтруда сообщали, что в 2021 году материнский капитал вырастет до 483 тыс. 882 рублей, рост составит 3,7% по сравнению с нынешним значением.