 

Украина собралась ввести жесткий карантин выходного дня

06.11.2020, 6:33, Новости дня

На Украине из-за коронавируса введут жесткий карантин выходного дня, сообщил глава минздрава страны Максим Степанов.

По субботам и воскресеньям будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Степанов заявил, что страна не может позволить себе устроить «жесткий локдаун», но попытается «разорвать цепь передачи болезни» с помощью «жесткого карантина в выходные дни». Карантин «точно не будет» объявлен «в эти выходные», нужно «подготовиться», сказал он. Министр заявил: «Я не исключаю, что мы будем предлагать это делать со следующих выходных», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Напомним, по информации минздрава Украины, в стране зафиксировано 430467 случаев коронавируса, выздоровели 184782 человека, умерли 7924. В октябре кабинет министров Украины продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года.



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