 

“Карантин выходного дня” в Украине могут ввести со следующей недели – Степанов

06.11.2020, 5:00, Новости дня

В Украине не будут вводить “карантин выходного дня” с 7 – 8 ноября, вероятно, он начнет действовать со следующей недели, так как необходимо подготовиться. Об этом 5 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале “1+1” в эфире ток-шоу “Право на владу”.

“Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести полный локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому наше предложение – вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт – все то, что касается критической инфраструктуры, остальное в выходные не должно работать”, – заявил Степанов.

Он отметил, что такие меры должны помочь “разорвать цепи” передачи вируса благодаря ограничению общения между людьми.

“На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тыс. граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас 52 тыс. коек, еще мы можем увеличить их количество еще на 20 тыс. Также начнем развертывание временных госпиталей”, – добавил он.

По словам министра, мобильные госпитали планируют развернуть в Киеве, Одессе и Краматорске.

Ряд украинских СМИ вчера, 3 ноября, сообщили о возможном ужесточении карантина в Украине. Речь шла и о введении комендантского часа. 

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что “кого-то отдельного ответственного” за борьбу с COVID-19 нет.

4 ноября Степанов заявил, что среди возможных дополнительных мер возможно введение “карантина выходного дня”. Суть его заключается в том, что список заведений, которые будут закрывать по выходным дням, расширится. Кафе и рестораны в эти дни будут работать только на вынос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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