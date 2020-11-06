Набережные затопило в Петербурге

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06.11.2020, 3:05, Новости дня

В Санкт-Петербурге затопило набережные, из-за шторма отменили разводку мостов, сообщают СМИ.

Как пишет «Фонтанка», ночью уровень воды в Неве продолжает подниматься и уже достиг, по данным ординара Горного университета, 117 см (вырос за три часа на 12 см). Указывается, что уровень воды стабильно растет на несколько сантиметров в час. При уровне в 160 см в Петербурге объявляют наводнение. Сейчас уже затоплены «набережная Невы возле ординара и на Смоленке». В «Мостотресте» сообщили, что скорость западного ветра на высоте 25 м составляет 11 м/c, порывы достигают 12–13 м/с. Сады и скверы Петербурга закрыли на ночь, сформированы аварийные бригады. Ранее закрыли дамбу.



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