 

Против штаба Трампа начали расследование в США

06.11.2020, 3:05, Новости дня

В США офис спецпрокурора начал расследование против предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщил конгрессмен-демократ Билл Паскрелл.

По словам Паскрелла, расследование ведется в свзи с приписываемым команде Трампа использованием Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Паскрелл отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием провести федеральное расследование нарушений «закона Хэтча» со стороны администрации Трампа. В ответ офис сообщил, что началось расследование, которое должно установить, был ли нарушен так называемый закон Хэтча от 1939 года, который запрещает чиновникам делать публичные политические заявления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.



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