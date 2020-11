“Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

06.11.2020, 2:50, Новости дня

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг потроллила президента США Дональда Трампа, который в последние дни демонстрирует нервозность из-за проходящих в стране выборов.

Под твитом Трампа, в котором тот требует остановить подсчет голосов на избирательных участках, Тунберг написала: “Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!”

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Это отсылка к комментарию Трампа годичной давности, в котором тот критиковал Тунберг за ее позицию в области климата.

“Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!” – написал американский президент в Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель “Школьной забастовки за климат”. В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

Трамп, который вывел США из Парижского климатического соглашения, не раз критиковал активистку.