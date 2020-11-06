Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе, борьбу с COVID-19, реформы и решение КСУ

06.11.2020, 2:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президенты, в частности, обсудили ситуацию на Донбассе.

По мнению Зеленского, режим прекращения огня “в целом соблюдается”, но происходят “провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований”.

“Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены”, – напомнил президент Украины.

Также, по словам Зеленского, ряд договоренностей, достигнутых на встрече “Нормандской четверки” в Париже 9 декабря 2019 года, не соблюдаются. Например, до сих пор Международный комитет Красного Креста не получил доступ на временно оккупированные территории. Зеленский отметил, что Украина выполняет договоренности Парижского саммита и уже на днях готова открыть два контрольных пункта въезда/выезда на линии разграничения.

Макрон заявил, что встречу в нормандском формате нужно провести как можно быстрее, сообщили в пресс-службе.

“Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны”, – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленский приветствовал инициативу по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе и заявил, что Украина готова оказать поддержку.

Кроме этого, Макрон и Зеленский поговорили о решении Конституционного Суда Украины, который отменил ряд норм антикоррупционного законодательства.

“Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости. Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов”, – сообщили в пресс-службе.

Макрон пообещал, что прибудет в Украину, как только это станет возможным.