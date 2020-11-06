 

Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

06.11.2020, 0:55, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию, сообщают источники.

Окончательное решение должен принять глава американского государства Дональд Трамп. NBC связывает заявление Эспера об отставке с информацией о планах Трампа уволить нынешнего главу Пентагона после выборов. Следует отметить, что главы министерств в США нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Обычно решение принимается президентом после того, как результат голосования становится известен. Однако, по данным источников, в случае Эспера ситуация действительно может закончиться отставкой, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, сообщалось, что Трамп в случае своего переизбрания намерен уволить директора ЦРУ Джину Хэспел, а также глав Пентагона и ФБР Марка Эспера и Кристофера Рея. В июне Эспер отказался поддержать использование закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов. Сообщалось, что тогда Трамп едва не уволил главу Пентагона.



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