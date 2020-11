В Бельгии изъяли рекордное количество кокаина стоимостью €900 млн

05.11.2020, 22:30, Новости дня

Сотрудники полиции обнаружили в порту Антверпена (Бельгии) крупнейшую партию кокаина общей стоимостью около €900 млн. Об этом 5 ноября сообщила федеральная полиция Бельгии на своей странице в Twitter.

На прошлой неделе кокаин общим весом в 11,5 тонны обнаружили в пяти грузовых контейнерах, в которых перевозили металлолом.

В ведомстве заявили что это “самое крупное изъятие наркотиков за границей в мире”.

Полиция также отметила, что за год им удалось изъять 14,95 тонн кокаина общей стоимостью €450 млн.

Op 27/10 vond FGP Limburg 11,5ton cocaïne in 5 containers schroot. Dit is wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname! Dankzij dit onderzoek hebben we op 1 jaar tijd 14.95 ton zuivere cocaïne afgenomen van een criminele organisatie, goed voor 450 miljoen euro. Ism @FODFinancien pic.twitter.com/gUAnOfkTBY

— Federale Politie (@federalepolitie) November 5, 2020