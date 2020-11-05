Путин наградил школьницу, погибшую при попытке спасти подругу

05.11.2020, 20:35, Новости дня

Президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 10-летнюю курскую школьницу Катю Немцову, которая утонула, пытаясь спасти провалившуюся под лед подругу.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Немцову Екатерину Эдуардовну – учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Курска «Средняя общеобразовательная школа №45» (посмертно)», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Катя Немцова утонула в конце января 2020 года на реке Сейм, всеми силами пытаясь спасти провалившуюся под лед подругу, Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил девочку ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Летом двое мужчин и подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте школьницу. До этого в Забайкалье при спасении тонущей школьницы погибли четыре человека.