 

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

05.11.2020, 17:08, Новости дня

Действующий президент США, а также кандидат от Республиканской партии на выборах главы государства Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

«Остановите подсчет [голосов на выборах]!» – написал Трамп в своем Twitter.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.



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