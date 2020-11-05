В Австрии сообщили сотрудничестве с ФБР по теракту в Вене

05.11.2020, 17:08, Новости дня

МВД Австрии сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США по делу о теракте в Вене, сообщил глава австрийского ведомства Карл Нехаммер, информирует издание Kurier.

По данным СМИ, ФБР передало МВД Австрии информацию о нападавшем и других задержанных, передает ТАСС.

В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из них был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается.

Российское посольство в Австрии проверяет данные о российском гражданстве у задержанных по делу о теракте в Вене.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.