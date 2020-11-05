Швеция и Франция объявили об ужесточении пограничного контроля

05.11.2020, 16:48, Новости дня

Шведское правительство решило восстановить пограничный контроль с 12 ноября по 11 мая 2021 года для обеспечения национальной безопасности и выявления террористов. Франция также сообщила, что вдвое увеличит число пограничников.

Правительство Швеции полагает, что другие меры с учетом несовершенства контроля внешних границ Шенгенской зоны недостаточны, передает ТАСС.

«Уровень террористической опасности в Швеции по-прежнему считается повышенным, и наша общая оценка состоит в том, что пограничный контроль все еще необходим», – сообщил глава МВД страны Микаэль Дамберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что численность подразделений, контролирующих внешнюю границу страны, будет удвоено. «Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2 тыс. 400 до 4 тыс. 800 человек», – сказал он.

По его словам, необходимо пересмотреть шенгенскую систему и добиться большего контроля на ее границе. «Шенген нуждается в глубоких преобразованиях, следует пересмотреть организацию этой системы с тем, чтобы усилить общую защиту на границах, создав подлинную полицию безопасности на внешних границах зоны, повысив степень единства правил, существующих у разных стран. Также надлежит обеспечить слаженные действия министров наших стран, ответственных за внутренние дела и безопасность, чтобы Европа стала в этой сфере гораздо более интегрированной», – сообщил президент Франции

За последние три месяца, по его словам, в стране удалось предотвратить 32 теракта и усилить борьбу с терроризмом. Также готовится новый проект закона, его представят 9 декабря.

Он добавил, что недавние теракты в Австрии указывают на то, что террористические сети приобрели «всемирный масштаб».

«Террористы организуют свои действия по всей планете, используя интернет и социальные сети, а также направляя своих агентов через границы в другие страны. <…> Это требует от Европы усилить свои меры по реагированию на ситуацию», – сообщил Макрон.

«Бороться против исламистского терроризма означает также борьбу против сетей нелегальных перевозчиков, которые связаны с этой системой терроризма и подчас сами являются террористическими. Они используют нелегальные перевозки наркотиков и людей с тем, чтобы на этой основе обеспечить усиление своих террористических действий», – добавил глава государства.

В четверг Москва предложила Евросоюзу помощь в борьбе с терроризмом.

В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из них был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается.

29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом».

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