Антикорруционный суд закрыл дело против Труханова о недостоверном декларировании

05.11.2020, 16:25, Новости дня

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревали в декларировании недостоверной информации, сообщает “Суспільне”. Такое решение ВАКС принял 5 ноября после решения Конституционного Суда Украины признать неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Таким образом, с Труханова сняли все обвинения.

“Фактически, сторона обвинения была вынуждена согласиться с наличием оснований для прекращения производства, учитывая решение Конституционного Суда, который отменил статью о декларировании недостоверной информации”, – заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Шкрум.

Адвокат Труханова также просил компенсировать судебные издержки в размере 35 тыс. грн., однако суд это ходатайство отклонил.

По словам прокурора, по закону судебные издержки могут быть возложены на лицо, признанное виновным в совершении преступления, а в этом случае виновность Труханова в совершении преступления не исследовалась судом.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, политик в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн. В марте 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. В июне НАБУ завершило расследование, Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставила Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов производства. Суд начал рассматривать дело в июле.

В августе 2020 года дело передали в ВАКС.