Против директора ФБК возбуждено уголовное дело

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05.11.2020, 16:08, Новости дня

Уголовное дело возбуждено против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за неисполнение решения суда, сообщили в ГУ ФССП РФ по Москве.

«5 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией», – сообщили ТАСС в ведомстве

В Фонде борьбы с коррупцией проводятся следственные действия в рамках расследования дела.

Ранее сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).



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