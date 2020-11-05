 

Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми

05.11.2020, 16:08, Новости дня

Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение отправить в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после того, как пациентов с подозрением на коронавирус не смогли госпитализировать 10 часов.

«Мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения, и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в Омске», – сообщил глава региона в видеозаписи, опубликованной в его Instagram.

По слова Буркова, главная задача руководства области – «сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись».

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи. Также руководство региона сообщило, что для пациентов с коронавирусом будет увеличено число коек на 37% – до 3,29 тыс.

Также Бурков потребовал от областного министерства здравоохранения увеличить мощности лабораторных тестов и «спуститься с на землю», чтобы «пообщаться с народом».



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