Во Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

05.11.2020, 15:48, Новости дня

Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французских властей являются неприемлемыми, за этим могут последовать санкции, предупредил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио Europe 1.

«Сейчас президент Эрдоган регулярно публикует заявления о насилии и даже ненависти, что неприемлемо. (…) За последние дни мы изменили подход к заявлениям президента Эрдогана о нас и Европе в целом. (…) Есть способы давления, есть вероятность возможных санкций», – передает его слова «Коммерсант».

Министр подчеркнул, что высказывания Эрдогана касаются не только Франции, но и всего Евросоюза. «Мы настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой стратегии. А если это не произойдет, Европейский совет, который объединяет главы государств и правительств 27 членов ЕС, решит, что примет необходимые меры в отношении турецких властей», – сообщил Ле Дриан.

Напомним, отношения Франции и Турции обострились после речи французского президента Эммануэля Макрона, высказавшего идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. Он заявил, что необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Заявление прозвучало после того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. Кроме того, Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. В ответ Франция отозвала посла из Турции.