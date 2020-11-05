Названо условие переизбрания Трампа

05.11.2020, 3:58, Новости дня

Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Конечно, мы считаем, что путь [к победе] лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем», – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова Макинэни. По ее словам, «значительный перевес» у Трампа имеется в Пенсильвании. «Мы считаем, что одержим верх в Аризоне», – добавила она. Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация во время голосования. По ее словам, в прошлом в штате были «очень странные результаты» при обработке бюллетеней.

Действующий президент США также лидирует в Северной Каролине. Приведенные Макинэни расчеты относительно победы Трампа будут верны только в том случае, если республиканец выиграет и в Северной Каролине. Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден – 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.