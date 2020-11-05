Экс-глава парламента Косово арестован в Гааге

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05.11.2020, 7:57, Новости дня

В Гааге арестован бывший глава парламента непризнанной Республики Косово Якуп Красничи, сообщила спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Красничи арестован «в соответствии с подтвержденным обвинительным заключением». Обвинения связаны с «военными преступлениями и преступлениями против человечности». Красничи переведен в следственный изолятор, передает РИА «Новости».

В 1999 году состоялась операция «Союзная сила» – бомбардировки Югославии силами НАТО, приведшие к расчленению этой страны. Было провозглашено «независимое государство» Косово с практически моноэтническим албанским населением.



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