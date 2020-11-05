В Верховной Раде собирают подписи за отставку главы Фонда госимущества – Фурса

05.11.2020, 6:40, Новости дня

Фонд госимущества Украины – единственная институция, которая пока не пострадала в результате отката реформ. Об этом 4 ноября в Facebook написал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он опубликовал фото документа, под которым в Верховной Раде собирают подписи за отставку главы ФГИ Дмитрия Сенниченко.

“Пока двери в ад открыты, черти продолжают вылазить. И цель чертей очевидна – разрушить все до основания и вернуть все в зад. Теперь вот кум [народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука, [народный депутат от “Слуги народа” Андрей] Холодов хочет уволить главу Фонда госимущества. Кум кума [президента России Владимира] Путина. Звучит гордо. Интересно, зачем ему это. Может, присмотрел себе пару государственных заводиков? Вот и хочет получить контроль над Фондом госимущества. Это единственное логичное объяснение”, – отметил Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4124297750929941

Сенниченко 4 ноября в Facebook сообщил, что Фонд государственного имущества находится под давлением.

“Первые проявления мы начали замечать в апреле этого года, когда по три – шесть раз в месяц в фонд стали поступать запросы от самого Холодова, а также от народного депутата Александра Юрченко, который решил и себе урвать кусок пирога от этой коммуникации. Немотивированные обвинения фонда в вымышленных нарушениях и с требованиями предоставить разъяснения по ним, изложенные в 15 депутатских запросах от Холодова и еще двух от Юрченко, элегантно балансировали на грани формальности и бессмыслицы”, – написал Сенниченко.

По его словам, атака, организованная Холодовым на ФГИ, наносит удар инвестиционному имиджу Украины.

“Холодов трубит на все стороны: приватизация [киевского отеля] “Днепр” была незаконной, потому что деньги за него дали какие-то не такие. Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, в любом случае не является делом Фонда госимущества, пока существуют финмониторинг и правоохранительные органы. Но фонд приложил все усилия и направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были добросовестно проверены”, – подчеркнул глава ФГИ.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3582257961796343

Верховная Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель “Днепр” за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Объект принадлежал Государственному управлению делами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

По данным проекта “Наші гроші”, отель “Днепр” купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто.

Отель “Днепр” расположен в центре Киева, на улице Крещатик, 12. Общая площадь 12-этажного отеля – почти 13 тыс. м².