 

ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета – СМИ

05.11.2020, 6:40, Новости дня

Окружной административный суд Киева восстановил прокурора Генпрокуратуры Александра Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Прокурор Лукашенко в середине декабря 2019 года подписал первые подозрения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому врачу Юлии Кузьменко и медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь. Это позволило правоохранителям задержать и арестовать их.

После этого Лукашенко был уволен из Генпрокуратуры, так как не прошел переаттестацию. Он обжаловал это решение в суде.

В сентябре текущего года замглавы ОАСК Евгений Аблов полностью удовлетворил иск Лукашенко. Он постановил немедленно вернуть его в Офис генпрокурора на должность начальника департамента надзора за органами Национальной полиции. Кроме того, Лукашенко обязаны выплатить 1,5 млн грн.

В суде такое решение аргументировали тем, что увольнение прокурора было осуществлено без надлежащего обоснования и с нарушением законной процедуры.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена задержанных: Дугарь, Кузьменко, Антоненко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко. Основной версией убийства полиция назвала дестабилизацию ситуации в Украине.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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