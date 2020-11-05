В больницах Львова развернут еще несколько сотен койко-мест для пациентов с COVID-19

05.11.2020, 4:40, Новости дня

В больницах Львова планируют оборудовать дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета 4 ноября.

Сейчас в больницах города для пациентов с коронавирусом предусмотрено 920 койко-мест.

“На сегодня 560 коек заняты – там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID-19 и больные COVID-19. В течение двух последних недель видим тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации. Поэтому количество койко-мест мы стараемся увеличивать”, – сказала заместитель городского головы и руководитель городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная.

Власти планируют развернуть 350 коек в отдельном корпусе в больнице скорой помощи, 80 коек – в 1-й городской больнице, 60 коек – в отдельном корпусе в 8-й городской больнице, 80 коек – в 5-й городской больнице.

“Также есть 40 коек в 4-й больнице – там будут принимать больных пневмонией или долечивать больных COVID-19”, – сообщили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

Во Львовской области с начала эпидемии подтвердили 31 639 случаев COVID-19, 921 человек умер, 14 001 пациент выздоровел.