Президент Польши Дуда выздоровел от COVID-19

05.11.2020, 4:40, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда выздоровел от COVID-19 и готов вернуться к работе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальски, сообщает RMF24.

По его словам, глава Польши получил уже два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Сам спикер, который также был инфицирован, останется на самоизоляции до 5 ноября.

О том, что Дуда болен, стало известно 24 октября. После подтверждения болезни президент Польши ушел на самоизоляцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 47,9 млн, 31,7 млн человек вылечились, 1,2 млн умерли. В Польше к вечеру 4 ноября подтверждено более 439,5 тыс. случаев заражения, скончалось 6,5 тыс. человек.