В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

04.11.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 67 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз «пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения. В городе выявлено свыше 445 тыс. случаев COVID-19, вылечились около 326 тыс. человек, 7071 вирус-положительный пациент скончался. Накануне в столице умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в РФ закончится в декабре 2021 года. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.