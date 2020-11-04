Путин объяснил, почему РФ не стремится «кому-то понравиться»

04.11.2020, 23:08, Новости дня

Главная цель РФ не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий.

«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель – не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», – передает ТАСС его слова.

Также глава государства уточнил, что имеет ввиду укрепление себя духовно, изнутри, «на основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам».

Кроме того, Путин также упомянул закон, запрещающий оскорбление чувств верующих.

«Это правильно, мы сделали правильный выбор. Но дело даже не в этом, дело не в законах, а в нашем внутреннем осознании того, что мы более тысячи лет живем в многонациональном государстве и строим его весьма успешно именно потому, что с уважением и любовью относимся друг к другу», – сказал он.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ РФ положил конец трагедии Смутного времени.

Кроме того, президент заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы РФ «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.