CNBC – подведение итогов выборов в США откладывается из-за заминки в трёх штатах

04.11.2020, 23:00, Новости дня

Американцам придётся подождать, прежде чем станут известны окончательные результаты президентских выборов. По слова властей Мичигана, Висконсина и Пенсильвании, подсчёт голосов может растянуться до конца текущей недели, передаёт CNBC.



Reuters

Американцам не стоит рассчитывать на скорое завершение президентской гонки. По словам чиновников, официальные подсчёты результатов выборов в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании могут затянуться до конца этой недели, пишет CNBC.

По словам телеканал, на эти три штата приходится 46 голосов выборщиков: 16 — от Мичигана, 20 —от Пенсильвании и 10 — от Висконсина. Это почти пятая часть от 270 голосов выборщиков, необходимых кандидату для победы.

Властям Джорджии и Северной Каролины, вероятно, также понадобится больше времени, чтобы определить результаты из-за поступления новых бюллетеней. Первый штат насчитывает 16 голосов выборщиков, а второй — 15.

Демократ Джо Байден надеялся обойти своего оппонента хотя бы во Флориде или Северной Каролине. Но, по предварительной информации, президент Дональд Трамп ушёл вперёд в этих двух колеблющихся штатах.

Пенсильвании, как и ожидалось ранее, потребуется некоторое время для подведения итогов, поскольку местным чиновникам запрещалось открывать до дня выборов бюллетени, отправленные по почте. Рекордная популярность данного метода волеизъявления, обусловленная пандемией, может значительно задержать получение результатов в этом штате.

Официальные лица в двух других ключевых для Трампа и Байдена штатах также заявили, что для подсчёта всех бюллетеней потребуется дополнительное время. Так, по словам властей Мичигана, им как минимум нужны сутки, чтобы справиться с этой задачей, обращает внимание CNBC.