В Белоруссии задержали «сливавшего» данные правоохранителей в Сеть инженера

04.11.2020, 21:48, Новости дня

Правоохранительные органы Белоруссии задержали сотрудника компании связи, которого подозревают в передаче личных данных работников силовых структур посторонним лицам, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве сообщили, что 35-летний минчанина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов.

«За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах», – передает «Комсомольская правда» сообщение пресс-службы.