Independent – Канье Уэст признал поражение и намекнул на участие в выборах 2024 года

04.11.2020, 21:00, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст признал поражение в президентской гонке этого года и намекнул на возможное выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах, пишет The Independent. Издание отмечает, что имя звезды появилось в бюллетенях только 12 штатов из 50, потому что Уэст не смог собрать достаточно подписей и не успел вовремя подать необходимые для регистрации документы.



Reuters

Известный американский рэпер Канье Уэст, похоже, оставил надежду стать новым лидером Соединённых Штатов, однако намекает на возможное участие в президентской гонке в 2024 году, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, ранним утром в среду Уэст опубликовал в Twitter мрачное сообщение, которым, по-видимому, признавал своё поражение. «НУ ЗНАЧИТ КАНЬЕ 2024»*, — написал рэпер, сопроводив своё заявление эмоджи в виде голубя и фотографией, на которой он стоит перед картой с распределением голосов по штатам.

KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t

— ye (@kanyewest) November 4, 2020

Днём ранее Канье Уэст объявил в Twitter, что собирает впервые участвовать в выборах президента и проголосовать за себя. Как напоминает издание, раньше рэпер поддерживал Трампа в президентской гонке, однако затем решил участвовать в ней самостоятельно. По подсчётам экспертов, на свою кампанию он потратил по крайней мере $12 миллионов собственных денег, хотя и не смог добиться, чтобы его имя появилось в бюллетенях всех 50 штатов.

Так, в октябре штаты Огайо и Иллинойс, где Уэст провёл детство, заявили, что его кандидатура не будет представлена в бюллетенях из-за того, что он собрал недостаточно подписей для выдвижения в качестве независимого кандидата. Кроме того, рэпер пропустил несколько крайних сроков подачи документов, которые необходимы для регистрации его в качестве одного из кандидатов в ключевых штатах.

В результате его имя появилось в бюллетенях 12 штатов, включая Вермонт, Айову и Арканзас. Согласно предварительным подсчётам, в каждом из них Канье Уэст набрал по крайней мере 1 тыс. голосов, а Теннесси оказался штатом с самым большим числом сторонников знаменитого рэпере — там за него проголосовало 10 188 избирателей, пишет The Independent.

* Позднее Канье Уэст удалил этот твит и опубликовал новый — без первых двух слов и эмоджи (прим. ИноТВ).