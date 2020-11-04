Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

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04.11.2020, 20:48, Новости дня

Штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа требует пересчитать голоса в ключевом Висконсине.

Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена не исключили, что Трамп потребует пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, передает РИА «Новости».

«Несмотря на нелепые соцопросы, использованные в качестве тактики подавления воли избирателей, в Висконсине разница в голосах была очень маленькая, и мы всегда знали, что так и будет. Сообщалось о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования. Президент находится в приемлемых рамках для того, чтобы потребовать пересчет, и мы это немедленно сделаем», – сообщили в штабе.

Как сообщила глава избирательной комиссии штата Меган Вулфи, в настоящее время все округи штата завершили обработку бюллетеней.

В эфире NBC News заявили, подсчет голосов в одном из ключевых на президентских выборах США штатов Висконсине завершен, расчеты FOX и NBC прочат победу Байдену, но официального подведения итогов пока нет.

Также уточняется, что в штате лидирует демократ Джо Байден, у него 49,6% голосов, у действующего президента Дональда Трампа – 49%. Данные NBC немного отличаются, но также отдают победу Байдену – 49,5% против 48,8% у Трампа.

Трамп в своем Twitter отмечал: он считает «очень странным», что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где ранее лидировал действующий президент, вышел вперед Джо Байден.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%.

Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.



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