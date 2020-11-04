 

“Круто, что у нас такие бойцы”. Зеленский встретился с Маркивым

04.11.2020, 18:30, Новости дня

Сразу после прибытия в Украину нацгвардеец Виталий Маркив поехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом 4 ноября сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поинтересовался самочувствием Маркива и подробностями его пребывания в итальянской тюрьме.

“Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа и, прежде всего, победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали”, – подчеркнул глава государства.

Маркив отметил, что доволен решением апелляционного суда Милана и поблагодарил президента.

“Ваша поддержка была для меня главным знаком не только как для гражданина Украины, но и как для военнослужащего, что главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не бросает. Для меня это было очень важно и приятно”, – сказал нацгвардеец.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Маркив должен пройти медицинскую реабилитацию, после он хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября он вернулся в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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