 

Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом

04.11.2020, 18:30, Новости дня

Младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, 22-летний Дени Байсаров 4 ноября в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировал отношения со своим отцом – российским предпринимателем Русланом Байсаровым.

“Если у меня в соцсетях нет фото отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы с ним не общаемся? Семья – мое все”, – написал он.

Фото: dennyartview / Instagram

Дени Байсаров – младший сын Орбакайте. Она родила его в мае 1988 года, будучи в отношениях с Байсаровым. В 2003 году пара рассталась. 

У Дени Байсарова есть единоутробный старший брат Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков, и младшая единоутробная сестра Клавдия Земцова (2012). Ее отец – муж Орбакайте Михаил Земцов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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