Российские ученые превратили графен в нанометровую алмазную пленку

04.11.2020, 17:55, Новости дня

Группа российских ученых совместно со своими американскими коллегами провела ряд лабораторных экспериментов с графеном и сумела добиться превращения его в алмазную нанопленку, получившую название диаман.

Теоретически эта возможность была обоснована уже давно. Считалось, что, покрыв какую-либо поверхность тридцатью слоями атомов углерода, можно получить алмазное напыление. Однако на практике всегда получалось большое напряжение между атомами уже в двух слоях, что мешало образованию кристаллической решетки алмаза.

Однако российским ученым все же удалось достичь успеха в лабораторных условиях. Теперь их основная задача – усовершенствовать технологию и предоставить ее для коммерческого использования.