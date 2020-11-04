Неандертальцы отлучали младенцев от груди так же, как и современные люди

04.11.2020, 15:50, Новости дня

Исследование найденных на территории Италии останков трех младенцев неандертальцев позволили ученым обнаружить еще одну важную схожесть между ними и нами. Речь идет о первоначальном периоде жизни – младенчестве.

Как оказалось, мамы-неандертальцы начинали отлучать новорожденных от груди в возрасте пяти или шести месяцев. С этого времени они постепенно переводили детей на твердую пищу. Интересно, что современный человек делает то же самое, отмечают исследователи.

Доказать данный факт удалось в результате изучения структуры молочных зубов, в которой, как по кольцам в древе, можно прочитать историю развития организма. Останки младенцев датируются периодом от 70 до 45 тысяч лет назад.