 

Путин заявил об объединяющей роли патриотизма для россиян

04.11.2020, 15:08, Новости дня

Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции, что «патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все народы РФ «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом».

Российский лидер указал также, что «в мире происходят глубочайшие перемены», и «с серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр», передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.



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