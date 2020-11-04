Путин указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан
04.11.2020, 13:10, Новости дня
Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В День народного единства Путин вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает РИА «Новости».
После церемонии президент пообщался с ребятами. Одна из девушек – будущий политолог, – приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.
Российский лидер поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе.
«Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права», – ответила девушка.
«А обязанности?», – сказал у нее президент.
Та отметила, что обязанности должны быть у всех. «Молодец, вышла из ситуации», – засмеялся президент.
«Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», – продолжил он.
В этом контексте Владимир Путин упомянул об истории народного ополчения: «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу».
Ранее сообщалось, что Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий.
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