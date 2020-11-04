 

Белорусы провалили всеобщий протест, но обрели национальное самосознание

04.11.2020, 12:50, Новости дня

Несмотря на то что протестная волна в Белоруссии по прежнему заметна, всеобщая стачка, к которой призывала оппозиционный лидер Светлана Тихановская, всё-таки провалилась, констатирует эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В беседе с Polskie Radio она указывает на другой реальный итог протестов: обретение белорусами национального самосознания.


Reuters

В беседе с Polskie Radio эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер обратила внимание на более широкое значение продолжающихся уже несколько месяцев протестов в Белоруссии. «Мы не придаём значения национальному мышлению, которое проявилось у белорусов. Появилось размышление о своей истории, о сложной истории, о тех её страницах, о которых до сих пор умалчивали», — объяснила она.

На вопрос о реальных масштабах протестов в Белоруссии аналитик ответила: «Здесь, по сути, мало что изменилось, их сложно не заметить, особенно по выходным, в воскресенье, в крупных городах, но прежде всего в Минске». «Однако всеобщий протест, к которому призывала Светлана Тихановская, не увенчался успехом», — добавила она.

Роль РФ в белорусских событиях эксперт Польского института международных дел объяснила следующим образом: «Конечно, РФ выставит счёт Белоруссии, а в особенности сегодняшним белорусским властям. Однако дело не до конца обстоит так, что РФ хотела бы, чтобы Александр Лукашенко и далее правил. Они считают, что если бы это зависело от Владимира Путина, то он бы хотел видеть на этом посту кого-нибудь другого, но пока ещё нет конкретного кандидата».

В беседе Анна Мария Дынер также обратила внимание на волну репрессий в стране, которая, по её мнению, ещё не утихла. «В случае студентов всё зависит от ректора… но дело может дойти до отчисления из вуза. В свою очередь, в трудовом плане часто наблюдается увольнение сотрудника, по сути, с волчьим билетом», — подытожила эксперт. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Аэроплан упал в Новой Москве

04.09 / Крупнейший бордель Европы обанкротился из-за пандемии

24.06 / Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

23.10 / Более полумиллиона украинцев оказались польскими налогоплательщиками

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

31.07 / Определен статус сожительницы рэпера Картрайта по делу об убийстве

09.08 / Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета ВМС США над Черным морем

05.07 / В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

16.07 / Посол в США осудил перенос статуи первопроходца Баранова

17.07 / Глава ДНР возложил на Киев ответственность за крушение малайзийского Boeing

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска