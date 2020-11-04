 

52-летняя звезда “Битвы экстрасенсов” родила дочь

04.11.2020, 12:25, Новости дня

52-летний российский экстрасенс Елена Голунова, экс-участница “Битвы экстрасенсов” на своей странице в Instagram показала снимки с находящейся в коляске новорожденной дочерью.

“Как много радости, счастья и эмоций! На улице пасмурно, а дома – наше солнышко! Спасибо большое всем вам за поздравления! Счастья всем, любви и исполнения всех ваших желаний!” – написала она.

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Как много радости, счастья и эмоций! На улице пасмурно, а дома, наше солнышко! Спасибо большое всем вам за поздравления! Счастья всем, любви и исполнения всех ваших желаний!!! *

Публикация от Елена Голунова (@golunovaofficial) 2 Ноя 2020 в 2:38 PST

О рождении дочери Голунова сообщила в Instagram 31 октября и показала снимки выписки из роддома.

“Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто от всей души порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ!” – написала она.

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Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто, от всей души, порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ! *

Публикация от Елена Голунова (@golunovaofficial) 31 Окт 2020 в 5:43 PDT

Елена Голунова – участница семи сезонов российской “Битвы экстрасенсов” канала ТНТ. Ранее эти сезоны транслировал также украинский канал СТБ.

У Голуновой также есть трое сыновей. Старший – 34-летний Влад Кадони – также экстрасенс. Он родился в первом браке Голуновой. Во втором – сыновья Дмитрий и Лев. Сейчас экстрасенс замужем в третий раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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